Incontro con Beniamino  Zuncheddu  

Ha dovuto aspettare trentatré anni per riprendersi quella libertà che un clamoroso errore giudiziario gli aveva tolto. Venerdì 29, alle 20, lo Spazio Sirio accoglierà la testimonianza di Beniamino Zuncheddu, ingiustamente condannato all’ergastolo per un triplice omicidio avvenuto a Burcei nel 1991, e costretto a trascorrere buona parte della propria vita in carcere. “Io sono innocente”, il titolo della serata al centro culturale di via 31 Marzo 1943, dove Zuncheddu sarà ospite insieme al suo avvocato Mauro Trogu, il cui lavoro ha permesso di dimostrarne l’innocenza, e Irene Testa, garante per le persone private della libertà personale della Regione. “Un incontro nel quale entrare in contatto diretto con l’umanità di Beniamino, che oggi vive la propria nuova vita da uomo libero, tra uno sguardo al futuro e il peso della propria vicenda”, fanno sapere gli organizzatori. «E un momento di riflessione generale relativamente al ruolo della giustizia nella vita di ognuno di noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA