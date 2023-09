Incontro Comune-imprenditori per il centro commerciale naturale 

Anche il Comune di Elmas promuove l’istituzione del centro commerciale naturale. Martedì 5 settembre alle 15.30 presso il Municipio si terrà un primo incontro interlocutorio rivolto alle attività produttive del paese, per illustrare in che cosa consiste e quali vantaggi offre l’iscrizione al registro regionale dei Ccn. La Regione Sardegna ogni anno mette a disposizione dei fondi per sostenere iniziative di promozione del territorio, finanziando i piccoli operatori del commercio e dell’artigianato artistico e di qualità, che si uniscono in consorzio e si iscrivono al registro regionale per accedere ai finanziamenti.

I bandi regionali degli anni precedenti hanno dimostrato l’utilità di questo strumento che permette di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell’offerta e la migliore accoglienza dei consumatori. I contributi servono per sostenere le spese per l’organizzazione di eventi e animazione che attraggano nel territorio anche i non residenti, ma anche per favorire la competitività degli associati attraverso azioni condivise di marketing e comunicazione per acquisire nuove quote di mercato e fidelizzare i clienti. La Regione finanzia fino al 70 per cento i programmi annuali di promozione. «L’incontro del 5 è un primo approccio a questo bando, l’Amministrazione - spiega la sindaca Maria Laura Orrù - vuole promuoverlo e per questo chiama a raccolta i commercianti. L’obiettivo è quello di informarli sulle opportunità che offre questo prezioso strumento».

