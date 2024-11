Incontro col prefetto dopo i roghi 

Solidarietà, ma anche un livello ulteriore di monitoraggio della criminalità. Il caso dell’attentato incendiario alla sede della Terza Età è approdato in Prefettura e ha incassato l’attenzione specifica delle forze dell’ordine. Il sindaco Pietro Morittu ha infatti incontrato ieri sera a Cagliari il Prefetto e i rappresentanti di polizia e carabinieri per discutere, fra le varie cose, anche del blitz compiuto una decina di giorni fa nella sede comunale di via Lazio che da tanti anni ospita l’associazione della Terza Età. «Le autorità – ha riferito il sindaco – hanno tutte manifestano vicinanza al centro per anziani e confermano che ci sono operazioni in corso volte a ricostruire il quadro della situazione: compatibilmente con le risorse in campo è stata garantita un’intensificazione del monitoraggio e controllo del territorio in sinergia con il Comune». Il Prefetto ha anche annunciato che giungerà a breve nel capoluogo del Sulcis: «Nel frattempo – conclude Morittu – gli inquirenti stanno vagliando una serie di aspetti». (a. s.)

