Incontro coi commercianti 

Prende forma la rinascita del centro commerciale naturale a Monserrato. La rete di attività e imprenditori del centro storico inattiva dal 2021. L’assessora al Commercio Fabiana Boscu aveva avanzato la proposta di un suo rilancio. Ora l’annuncio dell’arrivo di un tavolo di lavoro. «Daremo il via a incontri per capire insieme ai commercianti come procedere per ripartire», dice l’assessora. «I negozianti sono dentro la materia e conoscono le problematiche, quindi è importante che l’iniziativa parta anche da loro».

