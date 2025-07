Incontro Cigni-sindacati: «Segnali positivi» 

Mano tesa dei sindacati al nuovo sovrintendente del Lirico Andrea Cigni dopo il primo incontro svoltosi mercoledì. «Abbiamo registrato un cambio di passo evidente. I presupposti per fare un buon lavoro, nell’ interesse del Teatro e dei suoi lavoratori, ci sono tutti», ha spiegato in una nota stampa il segretario generale aggiunto della Fistel Cisl Sardegna, Omar Marras.

«Il Lirico ha un valore strategico per Cagliari e per la Sardegna, oltre ad essere il principale centro di produzione culturale della Regione, rappresenta anche un potente vettore di promozione del territorio e, quindi, di attrazione per nuovi investimenti», ha proseguito Marras che ha poi aggiunto: «Il rilancio del Teatro passa necessariamente dalla valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, per noi i temi che necessitano una soluzione sono tanti: dalla programmazione artistica efficace alla ricerca di capitali privati che si sommino alle risorse pubbliche garantite da Stato, Regione e Comune, dalla promozione delle tante professionalità interne fino alla stabilizzazione dei precari».

Poi la conclusione: «Crediamo che il nuovo Sovrintendente abbia le competenze e l’ entusiasmo necessari, da parte nostra non faremo mancare la disponibilità al confronto e il nostro contributo, nel rispetto dei ruoli, per il raggiungimento dell’obiettivo».

