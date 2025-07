Incontro a supporto di chi assiste 

Si terrà venerdì 1 agosto a Bitti, in piazzetta Pittalis a partire dalle 19.30, un incontro pubblico di sensibilizzazione e informazione dei cittadini. Il titolo è: “Prendersi cura di chi si prende cura. L’altro volto della cura: solitudine, lutto e speranza”, dedicato alla figura dei caregiver, i soggetti che assistono quotidianamente un familiare, un amico o una persona malata, con disabilità o in età avanzata.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore comunale dei Servizi sociali e Salute, Pietro Sanna, ha l’obiettivo di trattare un tema che interesserà molti cittadini e che poco spesso viene esplorato con i dovuti strumenti di analisi e quindi di approccio formativo. Ad animare l’appuntamento saranno i saluti e l’introduzione di Pietro Sanna, la relazione della psicologa-psicoterapeuta e vicecoordinatrice regionale LILT (Lega italiana lotta contro i tumori), Stefania Sedda, e poi ampio spazio dedicato al confronto con il pubblico che potrà porre domande o spunti di riflessione utili allo sviluppo della consapevolezza collettiva. Il caregiver fornisce supporto fisico, emotivo, gestionale e amministrativo in contesti vari, come l'assistenza a pazienti oncologici. Verranno esplorate le reazioni naturali alla sofferenza del paziente, che possono evolvere in depressione o in disturbo post traumatico da stress, sovraccarico fisico ed emotivo.

