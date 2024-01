Incontri tra fedi diverse: via all’“Ottavario ecumenico” 

Ventidue chiese cattoliche aperte al culto, due moschee, la chiesa Evangelica Battista, tre chiese di rito greco-ortodosso, tutto questo nel solo centro storico di Cagliari. Un mix di fedi, riti e devozioni che convivono, spesso, a pochi metri l’una dall’altra come avviene in Castello, fra la Cattedrale e la piccola chiesa della Speranza, oggi chiesa Ortodossa, o ancora in via del Collegio, nel cuore della Marina, fra la parrocchia di Sant’Eulalia e la vicina Moschea degli islamici. A Stampace, il giorno dell’Epifania, la Messa è stata concelebrata dal parroco di Sant’Anna insieme a quello ortodosso di rito cattolico della vicina chiesa di Santa Restituta.

Sessant’anni fa, dal 4 al 6 gennaio 1964, ebbe luogo lo storico viaggio di Papa san Paolo VI in Terra Santa. Visita di risonanza mondiale per l’abbraccio di Montini con Athenagoras I, Patriarca di Costantinopoli, il primo dal 1439 tra i capi delle Chiese d’Occidente e d’Oriente. «Abbraccio che cambiò la storia», titolarono molti giornali dell’epoca, che diede un rinnovato impulso, a partire dal 1968 con la partecipazione per la prima volta anche della Chiesa Cattolica, all’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra, in tutto il mondo, dal 18 al 25 gennaio.

Nella Diocesi di Cagliari opera l’Ufficio per “l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso” diretto dal diacono Pino Siddi, succeduto a don Mario Farci, oggi preside della Facoltà Teologica della Sardegna. Fitto e articolato il calendario dell’Ottavario di quest’anno: sarà la chiesa Evangelica Battista di viale Regina Margherita, domani, a ospitare il primo appuntamento ecumenico con una celebrazione alle ore 18.

Altri appuntamenti sono previsti nella chiesa Greco-Ortodossa di Quartu, in via Cagliari (sabato alle 16) e al Seminario Regionale Sardo, in via Parraguez (lunedì alle 19). Particolare quello in programma mercoledì 24 alle 15,30 nel carcere di Uta che, «per motivi di sicurezza», dice ancora Pino Siddi, «non potrà essere aperto a tutti». Cuore dell’Ottavario sarà la Celebrazione Ecumenica, concordata fra le Chiese Cattolica/Ortodosse/Protestanti di domenica 21 nella parrocchia di Sant'Elia, alle ore 18, espressione concreta dell'impegno “di continuare a costruire e percorrere insieme il cammino verso l'unità».

Oltre la Diocesi di Cagliari, parteciperanno all’Ottavario Ecumenico le Chiese Greco-Ortodossa, Ortodossa Rumena, Evangelica Battista, Greco-Cattolica Ucraina, Cristiana Avventista del Settimo Giorno, i fedeli della Chiesa Ortodossa Copta. «Dal 1968, il tema e i testi sono elaborati da una Commissione mista fra cattolici, protestanti e ortodossi». Quest’anno la preparazione dei materiali è stata affidata a un gruppo ecumenico del Burkina Faso che ha proposto il tema “Ama il Signore Dio tuo… e il prossimo tuo come te stesso”, basandosi sulla parabola del Samaritano che ritroviamo nel Vangelo di Luca.

