Incontri sul rapporto genitori-figli 

Il rapporto genitori-figli è al centro del ciclo di incontri organizzato dal Centro di aggregazione giovanile “Spazio giovani Flavio Busonera”. Si parte giovedì 21 alle 18 con la psicologa e formatrice Giulia Rinaldi che proporrà una relazione sulla comunicazione efficace dal titolo “Comunicare con gli adolescenti in un’epoca di smarrimento”.Giovedì 28, sempre alle 18, il rapporto genitori - figli sarà analizzato da Rinaldi nel corso dell’incontro “La funzione genitoriale e il ruolo del padre e della madre”. Giovedì 4 aprile alle 17.30 Fabrizio Floris, psicologo e operatore del Ser.D, interverrà su “Educazione, salute e corretti stili di vita”.Ultimo appuntamento, giovedì 11 aprile, alle 18: Simone Gargiulo, cyber-psicologo e media educator, parlerà dell’educazione ai tempi degli schermi digitali con la relazione “Consigli e suggerimenti utili nel rapporto genitori-figli-tecnologie”. L’assessore alle Politiche giovanili Antonio Franceschi sottolinea che «l’iniziativa conferma l’attenzione che da sempre l'amministrazione rivolge ai giovani e alle famiglie creando le condizioni per favorire il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli e, di pari passo, lo sviluppo di una società coesa». Il coordinatore del Centro Antonio Ricciu ribadisce che «il Centro vuole essere un punto di riferimento per i giovani nel processo di crescita, ma anche per le famiglie». ( m.g. )

