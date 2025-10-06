«Incontri scolastici per educare i giovani al rispetto» 

La parola d'ordine è prevenzione. Non solo punire, quindi, ma soprattutto far sì che certi fatti non avvengano. Per il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, la soluzione agli atti di vandalismo e ai comportamenti scorretti dei ragazzini che si ritrovano nei parchi del paese, passa per l’educazione civica. “Bottellon” con rifiuti lasciati al seguito, schiamazzi fino a tarda notte, corse con monopattini e scooter dentro il parco Atzeni: episodi che si verificano spesso e che fanno andare su tutte le furie i residenti, nonché i fruitori delle aree verdi dove questi ragazzini si radunano. Tante le richieste al Comune affinché intervenga. Si tratta soprattutto di richieste di tipo punitivo. Ma, secondo il primo cittadino, bisogna agire alla radice del problema. L'educazione comincia dalle mura di casa: «Faccio sempre appello al buon senso delle famiglie. Non dobbiamo girarci troppo intorno, è un problema educativo. Noi dal punto di vista sociale, come amministratori siamo chiamati a educare tutti i ragazzi e tutte le ragazze facendo anche incontri nelle scuole e con le forze dell'ordine, cercando di far capire loro che, per quanto riguarda gli atti vandalici, si tratta pur sempre di beni che non appartengono a un'entità astratta ma appartengono a loro e alle loro famiglie. È un concetto facile da far comprendere, ma difficile da far attecchire». Dunque, Pisu ritiene che occorra fare incontri di sensibilizzazione già tra i banchi scolastici, e farlo quanto prima: «Siamo pronti a coordinarci con le scuole della nostra cittadina, per cominciare già a partire da quest'anno didattico».