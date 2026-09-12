Incontri, laboratori, tavola rotonda e performance sul ladiri 

Si chiude oggi a Settimo San Pietro il secondo appuntamento itinerante del “Sardinia Archeofestival - Micromondi” dedicato a su “Ladiri”, la terra cruda, organizzato dall’associazione Jenna Arcana. A Casa Baldussi dalle 9,30 alle 12,30 è prevista l’apertura dei lavori con l’artista Ermenegildo Atzori che sarà protagonista della performance di Land Art “La Terra come Tela”, mentre l’architetta Sara Collu e il bio-costruttore Luca Murgia cureranno laboratori pratici su miscele, mattoni, intonaci e finiture.
Alle 15 l’incontro con Atzori su “Dialogo e condivisione”. Alle 16 nella sala Berlinguer si terrà una tavola rotonda sul tema “Costruire il domani con la terra di Ieri”. L’architetto Silvano Piras interverrà sulla “Attualità della terra cruda nell’architettura contemporanea”; l’architetto Tullio Angius parlerà del “Percorso dei portali delle case campidanesi”, il geometra Massimo Pusceddu interverrà sul “Fabbisogno abitativo e valorizzazione dei centri storici”, la dottoressa Paola Palmas sul tema “Dal Ladiri al cemento: cronaca di una mutazione antropologica”. Il bio costruttore Luca Murgia interverrà infine su “Fare impresa con la Terra cruda”. (r. s.)
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