Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici 

Gli incontri a bordo della barca, gli spostamenti continui di Emanuele Ragnedda tra Palau, San Pantaleo e Cannigione, le richieste di aiuto e le strane uscite in mare: tutte circostanze riscontrate, sulle quali adesso gli investigatori puntano per fare piena luce sull’omicidio di Cinzia Pinna. Dopo avere freddato la donna e trasportato il corpo in un punto isolato dello stazzo di Conca Entosa, Ragnedda, disperato e in preda al panico, ha chiesto di eliminare prove del delitto a diverse persone, che adesso sentono la pressione delle indagini. Ormai sul punto non sembrano esserci più dubbi, nelle ultime ore pm e investigatori hanno isolato e provato fatti che avvicinano sempre di più la polizia giudiziaria ai complici dell’imprenditore di Arzachena. Ragnedda è ritornato più volte, dopo il 12 settembre, nella tenuta della località di Monti Canu dove aveva abbandonato il corpo della donna uccisa, ma avrebbe fatto la spola dalla azienda vitivinicola ai pontili di Cannigione. Sarebbe salito a bordo della sua imbarcazione ormeggiata nel porticciolo della frazione di Arzachena. Si parla anche di uscite in mare insieme ad alcuni soggetti che l’uomo frequentava e conosceva bene.

La barca dei Ragnedda

Il mare sta ritornando, quindi, nell’inchiesta dei pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini. Oggi gli specialisti del Ris di Cagliari saliranno a bordo dello yacht della famiglia Ragnedda, ormeggiato nel Pontile dei Fiori a Cannigione. L’imbarcazione, la “Nikitai”, è sotto sequestro, gli investigatori cercano le tracce del passaggio delle persone che potrebbero avere aiutato l’imprenditore a sbarazzarsi degli oggetti personali della vittima e che, forse, hanno anche avuto un ruolo nel progetto, rimasto tale, di gettare il corpo di Cinzia Pinna in mare. È evidente che le indagini sono tutt’altro che finite. Anzi, l’ultima confessione di Emanuele Ragnedda, quella resa davanti al gip di Tempio, Marcella Pinna, ha dato nuovi spunti alla polizia giudiziaria, che non ritiene le dichiarazioni dell’uomo del tutto attendibili ed esaurienti. C’è da spiegare l’uscita su un tender dal porto di Cannigione, la mattina del 23 settembre (nel pomeriggio Ragnedda sarebbe finito in manette), un gesto classificato troppo frettolosamente come una fuga.

Il cane

I Carabinieri avrebbero trovato importanti riscontri ad un’altra circostanza. Ragnedda avrebbe chiesto aiuto per pulire la casa dello stazzo di Conca Entosa. Ad Arzachena e San Pantaleo avrebbe fatto girare la storia dell’uccisione di un cane dentro l’edificio, fatto che dava una spiegazione alla presenza del sangue in terra e su un divano. Chi ha aiutato l’imprenditore a lavare le stanze (a quanto pare un uomo e una donna che potrebbero essere stati già identificati) sapeva dell’uccisione di Cinzia Pinna o è stato ingannato con la storia del cane ucciso? Ieri il personale del Ris ha completato gli accertamenti tecnici proprio nella casa della tenuta, in particolare nella stanza dove Ragnedda dice di avere sparato contro Cinzia Pinna e nel punto dove ha poi lasciato il corpo. Uno degli obiettivi prioritari è quello di trovare le tracce dei complici dell’imprenditore. Personale di Forestas ha collaborato alle indagini, ripulendo il terreno intorno alla casa e sotto la pianta di corbezzolo dove è stato trovato il cadavere. Sarebbero stati repertati oggetti e rilevate impronte digitali, confermata la presenza di tracce ematiche e cocaina. Il Ris avrebbe cercato e trovato anche impronte di scarpe, nella casa e nel terreno. In serata sul posto è arrivata anche la pm Noemi Mancini.

Ricoverato

Dopo il tentativo di suicidio, Emanuele Ragnedda resta ricoverato in Psichiatria a Sassari. Le sue condizioni sono preoccupanti. Il difensore, Luca Montella, ha chiesto ulteriori misure di tutela e sorveglianza per il suo assistito.

