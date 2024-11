Incontri e formazione per adolescenti e famiglie 

Il Comune scende in campo per aiutare gli adolescenti e le loro famiglie organizzando diverse attività con vari enti tra cui la scuola, le istituzioni, le associazioni di volontariato, culturali e sportive, ma anche le organizzazioni religiose e le figure di riferimento nell'ambito della legalità.

Il progetto, che prende il nome di “Connessioni. La forza della comunità”, prevede momenti di ascolto, spazi di incontro e percorsi formativi. «Le istituzioni hanno il dovere di essere presenti, accompagnando i giovani e le loro famiglie attraverso quella fase di cambiamento che determina la personalità e il futuro delle nuove generazioni. Per questo motivo abbiamo fortemente richiesto la partecipazione di tutte le realtà comunitarie, non solo quelle che hanno un ruolo attivo all'interno del progetto». Fanno parte dell’iniziativa l'Istituto comprensivo, la Asl, il Centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, la Prefettura, l’associazione culturale La corale del Sinis e l'Asd Calcio atletico San Marco. Il primo incontro è fissato per sabato 23, alle 18 al centro polivalente: si parlerà di violenza domestica. Sarà presente Francesca Marras, responsabile del Centro antiviolenza e Samuele Cabizzosu, dirigente della squadra mobile della questura. ( s.p. )

