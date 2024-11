Incontri e dibattiti per la giornata contro la violenza sulle donne 

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne si celebrerà nel Sulcis Iglesiente con una fitta rete di appuntamenti.

“Fare rete per contrastare la violenza” sarà il tema del convegno che si terrà il 25 Novembre, alle 9.30, nella sala Remo Branca, nella piazza Municipale, ad Iglesias . L' iniziativa è curata e promossa dall’assessorato ai Servizi sociali. «Vogliamo creare una rete di servizi - ha spiegato l' assessora Angela Scarpa - per prestare il nostro aiuto concreto nelle situazioni più critiche».

A Carbonia , l’aula consiliare ospiterà il 25 novembre alle 16 la tavola rotonda organizzata da Cgil, Donne al traguardo, Comune e Distretti Plus. Relatori per la Cgil i segretari regionali Fausto Durante e Caterina Cocco, quindi Maria Mameli coordinatrice del Centro antiviolenza, Salvatore Anedda per il progetto Tutt*al Sicuro, Viviana Lantini primario del Pronto soccorso, Enrico Santurri comandante della Compagnia carabinieri Carbonia, Diletta Mureddu consigliera di parità, la docente Laura Cicilloni.

Sono due gli eventi organizzati a Sant’Antioco con il patrocinio dell’associazione Officinacustica. Domenica alle 18.30 nel Corso Vittorio Emanuele 57, la presentazione in 2 atti di “Adelasia, Judikissa di Torres e Benedetta Judikissa di Kalari” tratto dai racconti di Rosanna Copez con Elena Pau. Venerdì 29 invece, bella sala Consiliare del Comune, alle 19.30, Bachisio Spanu presenta “L’epopea di un contadino sardo alla guerra”, con Giovanni Carroni, per la regia di Marco Parodi.

A Narcao , il 25 novembre alle 11, in piazza Marconi, si terrà il concerto jazz “Ai confini tra Sardegna e Jazz” di Guendalina Anichini (voce) e Marco Morandini (pianoforte). «Sarà a tema - ha detto il sindaco Antonello Cani – un appuntamento gratuito, al quale la nostra amministrazione ha invitato a partecipare anche le scuole». Il Comune di Gonnesa in collaborazione con Casa Emmaus, organizza un convegno il 26 a partire dalle 16,30, nel parco di S’Olivariu. Oltre al sindaco Pietro Cocco, interverranno Maria Mameli, responsabile dell’associazione Donne al Traguardo, il capitano dei carabinieri di Iglesias Luigi Di Costanzo, Beatrice Miceli, maresciallo capo dei carabinieri di Gonnesa, Sara Elena Floris, psicoterapeuta di Casa Emmaus e l’avvocata Simona Spada.A Portoscuso il 25 in piazza del Comune gli studenti della scuola media Angius celebreranno la giornata con momenti di racconti, danza e musica, con il motto “L’amore, con gli schiaffi e i pugni c’entra come la libertà con la prigione”. A Domusnovas la mattina, sensibilizzazione alla scuola media con i carabinieri ed una psicologa del centro antiviolenza di Carbonia, dalle 15 una solenne cerimonia in piazza “Grazia Raccis” con testi e poesie da leggere sulle musiche di Angelo Soru oltre alla posa di una rosa rossa sulla panchina antiviolenza. Poi la deposizione di una rosa rossa sulla panchina antiviolenza di piazza I Maggio e con la messa all’Assunta, con un posto vuoto ornato di rosso. Infine, sempre il 25, il Comune di Nuxis , metterà dei fiori sulla panchina rossa e Villaperuccio nella notte, illuminerà il Municipio di rosso. (a. s.-ro. p.-s. g.-m. t.-a.pa.- m.g.p)

RIPRODUZIONE RISERVATA