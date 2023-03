“Incontri di montagna” con Rossano Loi  e la sua passione per le (tante) maratone  

Nuovo appuntamento con “Incontri di montagna” fissato per venerdì 24 marzo, alle 18, nella biblioteca comunale di Sinnai. La rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale, ideata e curata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) questa volta avrà come protagonista il villacidrese Rossano Loi con il suo racconto del Cammino Minerario di Santa Barbara, affrontato in solitaria e concluso in otto giorni e le sue esperienze di corsa sui sentieri della Sardegna e oltre i confini isolani.

All’interno della serata verrà dato spazio anche alla sua esperienza vissuta nel Cammino di Santiago. Arrivato tardivamente nel mondo del podismo, dopo essere stato protagonista anche come allenatore di calcio nello sport in Sardegna, Loi ha totalizzato ben ventinove maratone, oltre ad impegnative gare di trail running all’estero. Questi saranno gli ingredienti di una serata dedicata al turismo lento e a quello sportivo. L’ingresso è libero.

