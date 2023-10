Incontri con i giovani laureati per iniziativa del Comune 

A Gavoi l’amministrazione comunale organizza gli incontri sulle tesi di laurea dei giovani del paese. Venerdì alle 18.30 nella sala consiliare è in programma la presentazione del lavoro di Davide Brau. Il giovane parlerà del suo percorso di studi, della tesi di laurea magistrale in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, del suo lavoro perlopiù online: si occupa di sviluppo software nella multinazionale Luxoft. «L’iniziativa - spiega il sindaco Salvatore Lai - è tesa a valorizzare il lavoro fatto da nostri giovani laureati per portare all’attenzione dei cittadini quanto di importante è stato prodotto anche per la comunità in termini di conoscenza e di crescita culturale».

