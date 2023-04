Incontri con i genitori per un’educazione più sana con i figli adolescenti 

Ascoltare, non giudicare, comprendere. I tre piccoli consigli per avere una comunicazione più sana con i propri figli adolescenti arrivati da Sestu, dove giovedì sera si è svolto il primo di una serie di appuntamenti organizzata dalla pedagogista Giorgia Pinna e dall’educatrice professionale Marta Cogoni, riunite del progetto “Educareisogni”. Titolo: “Attraverso i tuoi occhi”.

«Abbiamo spiegato i due punti di vista leggendo due lettere scritte da noi, una rappresentava il pensiero di un’adolescente, l’altra della madre», racconta Pinna. La prima raccontava di una ragazza qualunque, dei problemi a scuola e a casa, il non sentirsi capita dalla madre o dai compagni, le apparenze, la necessità di avere un determinato aspetto fisico dettato dai social e l’odio verso il mondo. «Qualche genitore presente si è ritrovato in quelle parole, aveva vissuto quei problemi e ricordarlo può essere una chiave per capire i figli. Erano presenti anche famiglie i cui figli sono in età pre-adolescenziale, hanno capito l’importanza di essere informati».

La lettera della giovane madre, invece, sottolineava come cercasse inutilmente di capire la propria figlia, ma anche le difficoltà economiche che la portavano a non poterle fare tanti regali o dedicarle tempo per via del lavoro. «Talvolta i genitori sono assenti o non sanno analizzare la comunicazione non verbale: quando gli adolescenti amplificano i problemi o urlano, stanno chiedendo aiuto, ma i genitori tendono a criticarli e a non condividerne il pensiero e le scelte».

Nelle scorse settimane, le organizzatrici avevano consegnato questionari anonimi a trenta famiglie. «Qualcuno pensa di non avere difficoltà, altri di essere la causa dei problemi dei figli, altri si chiedono perché il figlio non gli ubbidisca. Ma un figlio non si addestra a ubbidire e non è una copia, ma un’altra persona». L’evento sul rapporto genitori-figli adolescenti verrà replicato, a Iglesias, dopo Pasqua, poi Educareisogni proseguirà con altre date, a Cagliari e in diversi comuni sardi, «per approfondire temi come bullismo, neuro divergenze e deficit dell’attenzione, iperattività, difficoltà ad accettare la disabilità del proprio figlio».