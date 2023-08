Incontri con gli scrittori 

Due nuovi racconti completano la rassegna letteraria estiva di Uta, iniziata il 26 luglio. Il prossimo appuntamento per gli amanti della letteratura si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 19, presso il “Caffè Roma” di via Roma. In quest’occasione, Antonio Boggio presenterà il suo libro “Delitto alla baia”, un romanzo per immergersi in un'avventura ricca di mistero.

La rassegna “Racconti d’estate” si concluderà giovedì 21 settembre alle 19, all'U3 di via Torino, con la presentazione “Giallo sardo 2”, alla scoperta di trame intriganti e personaggi particolari.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla rassegna è possibile contattare la biblioteca comunale di Uta, di via Argiolas Manna (telefono 070.9661043, e-mail biblioteca@comune.uta.ca. it). (a. c.)

