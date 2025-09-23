Incontri con gli autori, tre appuntamenti 

Riprende la rassegna ViaConvento. Il primo appuntamento è in programma per domani alle 18 a Sa dom’e farra. Sarà Giorgio Pellegrini a presentare il suo libro “Su pilloneddu de su célu”. Un segno di Bisanzio nella cultura materiale sarda”. Con lui ci sarà Fabio Marcello.Stessa ora e stesso posto anche per gli altri due appuntamenti di martedì 30 settembre con Mauro Ballero, che in dialogo con Gloria Lai presenterà due volumi: “Piante aromatiche in Sardegna” e “Fiori della Sardegna” in collaborazione con Andalas de Amistade, Trekking ASD e associazione Imago Mundi e del 2 ottobre con Roberto Mette e il volume “Terranoa a manu armada”. L’iniziativa, proposta in collaborazione con la Pro loco, prevede un dialogo tra l’autore e Carlo Augusto Costa Melis. Il libro ricostruisce i principali episodi criminali della vecchia Olbia, dal XVII secolo al 1847. L’ingresso è sempre gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA