Incontri con gli autori Delogu, Muscas, Marongiu e Nexus 

Éntula

Giovedì prossimo, 16 gennaio, alle 18, alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, prima presentazione nazionale del nuovo romanzo “Adesso sì” (Il Maestrale) dello scrittore e avvocato cagliaritano Roberto Delogu. Con l’autore dialogherà Massimo Deiana. Interverranno Daniele Caria ed Emanuele Pisano. Prima data del 2025 per il Festival itinerante Éntula. L’incontro è realizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Cagliari.

Marina Cafè Noir

“Un amore di contrabbando” (Mondadori) è il secondo romanzo del giornalista e scrittore cagliaritano Nicola Muscas che verrà presentato in prima nazionale venerdì prossimo, 17 gennaio, alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, insieme a Massimiliano Medda e sotto l’egida del festival Marina Cafè Noir. «È un romanzo con dentro Gigi Riva, un romanzo d’amore, una storia con dentro molte storie, un tentativo di capire in che modo troviamo noi stessi nelle pieghe delle vite degli altri», spiega Muscas.

ViaConvento

Doppio appuntamento rassegna letteraria ViaConvento, promossa dall’amministrazione di Quartu Sant’Elena. Si parte all’Ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, giovedì 16 alle 17.30 nella Sala dell’Affresco, con “Gigi Piras, una vita in rossoblù”, libro sull’ex capitano del Cagliari, scritto da Pietro Marongiu. Con l’autore e l’ex giocatore dialogherà con Vito Cogoni, coordinerà Isabella Maccioni e saranno presenti alcuni ex compagni di squadra dell’attaccante. Venerdì 17 (stessa ora) alla Biblioteca delle Minoranze Linguistiche (via Brigata Sassari 4) lo “Stradario Hip Hop” è un’opera di Nexus; oltre all’autore saranno presenti i relatori Fabio Medda e Matteo Cois.

