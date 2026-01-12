Incontri alla Mem per conoscere il Puc 

Conoscere, osservare e partecipare: con questo motto apre alla Mem lo sportello consultivo del nuovo Puc. Un’iniziativa voluta dal Comune per rafforzare il percorso di partecipazione pubblica legato al nuovo Piano urbanistico comunale. L’apertura dello sportello è prevista per giovedì 15 gennaio, dalle 10 alle 13, al piano terra della Mediateca del Mediterraneo di via Mameli, nei locali del Laboratorio di ecologia urbana “Enrico Corti”.

Queste le aperture previste (sempre nella fascia oraria dalle 10 alle 13) oltre a quella di giovedì 15 gennaio: lunedì 26 gennaio,giovedì 29 gennaio, giovedì 5 febbraio.L’iniziativa nasce per accompagnare la fase di post-adozione del Puc, adottato dal Consiglio comunale, e per offrire ai cittadini uno spazio dedicato di informazione, ascolto e confronto. «Il nuovo Puc», è il commento di Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, «è uno strumento complesso che disegna il futuro della città per i prossimi anni. Aprire uno sportello consultivo significa riconoscere che questo futuro va costruito insieme, rendendo accessibili le informazioni, facilitando la comprensione del Piano e mettendoci in ascolto dei cittadini».

Lo sportello si inserisce in un più ampio percorso di trasparenza, partecipazione e collaborazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti. «Valuto positivamente il fatto che, in questa fase di post adozione del Puc, il Comune», evidenzia Andrea Scano, presidente della Commissione Urbanistica, «continui con coerenza nel percorso già avviato nei mesi scorsi, incoraggiando momenti di partecipazione aperti a tutti i soggetti interessati».

