Incontrarsi e conoscersi alla “cena de su bixinau” 

Un sabato sera diverso, nella tranquilla via Brodolini di Sestu. Niente tv e divano, a casa non c’è nessuno. Perché la festa è qui, sulla strada, e basta poco per stare tutti insieme.

Erano circa sessanta persone a partecipare alla “cena de su bixinau”, un’iniziativa organizzata dai cittadini col supporto del Comune. «L’abbiamo organizzata per avere un momento di condivisione con i vicini», spiega Federica Fanni, 44 anni.« Qui ci conosciamo tutti».

La cena del vicinato è una realtà spontanea in tante parti del mondo, e anche a Sestu si è già svolta già in molte vie. Ciascuno ha portato qualcosa. «Io ho portato i finocchi, le patate fritte, le fettine di pollo, il vino fatto in casa», elenca orgogliosa Carmela Gallus mentre la sua amica Giuseppa serve una valanga di biscotti;. «Ho passato la giornata a prepararli, li offrirò anche in parrocchia».

Il senso della condivisione

Insomma la condivisione è sempre un valore. «Io abito qui da quarantatré anni», dice Marco Manunza. «Un tempo c’era più familiarità, oggi ci si parla meno. Per questo servono serate così». «Stasera ho rivisto anche qualcuno che avevo perso di vista», commenta Paola Fanari. Nel tavolo sono molti anche i nuovi arrivati. Come Federica Moro, da poco sposata con Alessio Melis che hanno scelto di vivere qua, nella casa dei genitori di lui. «Mi sono subito sentita come a casa mia», sorride lei. Le cene del vicinato sono state istituzionalizzate da qualche anno. «Quando ero piccola si usava trovarsi a bere un caffè. Ma il vero valore è stare qui tutti insieme, guardarsi negli occhi».

Diverse generazioni

Nella tavolata si riuniscono tante età e generazioni diverse. «Sono venuto perché è un modo diverso di passare la serata», spiega Christian Bullita, 14 anni, «ho potuto conoscere meglio i miei vicini». Aurora Corda e Chiara Puddu, di 17 e 19 anni, abitano poco lontano. «Abbiamo accettato l’invito volentieri, per vedere le amiche e anche persone che non incontriamo tanto spesso». Tutti possono organizzare una cena del vicinato, basta inviare una Pec all’ufficio protocollo del Comune e alla Polizia Locale. Tra i tavoli c’è anche la sindaca. «Come amministrazione abbiamo lanciato l’idea nel 2018, poi è arrivata la pandemia», racconta. «Adesso la voglia d’incontrarsi è anche più forte». E il più anziano della serata, l’ottantaseienne Filiberto Melis, non ha dubbi: «Col tempo ho visto questa via cambiare, diventare sempre diversa, ma il momento migliore è oggi. È un piacere».

