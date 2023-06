Incontra i cugini dopo 62 anni 

La voce è rotta dall’emozione. Le gambe tremano ancora, dopo quell’incontro con gli adorati cugini, avvenuto a Olbia martedì sera e atteso da 62 anni. «Non le sento, non le sento», ripete Antonio Pintus, francese di nascita ma orotellese nel profondo. In vacanza in questi giorni ad Agrustos, con moglie, figlia e genero, ha coronato casualmente il suo sogno: conoscere i parenti sardi e riallacciare un contatto con la sua terra. Tutto possibile grazie alla caparbietà di un giovane nuorese Francesco Murgia, bagnino nell’hotel che ospita la famiglia di vacanzieri: «Appena ho saputo che il padre di quest’uomo era originario di Orotelli, mi sono prodigato per dargli una mano a ritrovare i cugini. Oggi faranno una bella rimpatriata nel loro paese d’origine».

Una favola

Nato lontano dal Belpaese 62 anni fa, Antonio Pintus non ha mai dimenticato la sua Isola. Quella che il padre Salvatore, per i compaesani Boboreddu, aveva lasciato negli anni Cinquanta per raggiungere la Francia, a caccia di un futuro migliore per la famiglia e per i suoi figli. Il neo pensionato Antonio, però, nutriva ogni giorno il suo obiettivo. «Dopo una vita di lavoro e sacrifici trascorsa in un altro Paese, avevo un sogno: conoscere i miei parenti sardi», racconta da quella spiaggia di Agrustos, immediatamente eletta a luogo-simbolo di una favola dal lieto fine. «Ho atteso la pensione per iniziare la ricerca». La chiacchierata con il bagnino Francesco Murgia ha permesso di dare gambe al progetto. «Appena sono venuto a conoscenza di questa incredibile storia, ho subito attivato i miei contatti, d’altronde per metà sono orotellese, dalla parte di mia madre», dichiara il 32enne barbaricino. «Devo dire che un grosso aiuto è arrivato da Nannino Marteddu, l’ex sindaco: è lui che ha permesso di contattare i due cugini di Antonio Pintus, Franco e Antonio, da tempo residenti a Olbia».

Serata da incorniciare

Dopo aver ricostruito con cura la filiera dei contatti, Antonio Pintus ha battezzato nel migliore dei modi la sua seconda visita in Sardegna. Accompagnato da Francesco Murgia, martedì sera si è subito diretto nella cittadina gallurese. Ad attenderlo i suoi adorati cugini, travolti anche loro dall’emozione. «È davvero una cosa stupenda», sussurra Antonio, con il suo italiano stentato: «Ho trovato una parte della mia famiglia, oltretutto a venti minuti di distanza da me. È meraviglioso». Oltre due ore insieme, tra abbracci calorosi e brindisi di rito. La serata olbiese è corsa via, con lacrime di gioia e promesse: «Orotelli, stiamo arrivando!». Sì, già nella mattinata odierna Franco Pintus partirà da Olbia. Prima tappa ad Agrustos. «Passerà a prendermi, poi andremo a Orotelli. Per me sarà la prima volta, non ho mai visitato il paese di mio padre Salvatore. Sarà una giornata indimenticabile».