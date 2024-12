Incompiute, largo ai privati 

Piscina coperta e ex cotonificio. Cantieri fermi da anni, sui quali sono state spese ingenti risorse pubbliche, ma poi qualcosa è andato storto. Le imprese sono andate via lasciando all’ente locale due incompiute.

Sulla piscina, tra l’altro, è da poco scoppiata la bagarre in Consiglio comunale. Forza Italia, con un documento, ha acceso i riflettori sul cantiere di Maria Pia, facendo notare che è trascorso un anno «da quando la precedente amministrazione di centrodestra approvò il Bilancio e stanziò 358.741mila euro per il completamento di un lotto che avrebbe permesso di rendere quantomeno fruibile la piscina comunale coperta. Da allora è tutto fermo».

All’orizzonte l’ingresso dei privati, anche perché non ci sono le risorse necessarie per completare l’opera. Gli azzurri si dicono preoccupati per lo stato di abbandono della struttura. Per la maggioranza che sostiene il sindaco Cacciotto, però, l’indignazione di Forza Italia è paradossale. «Chi per cinque anni alla guida dell'assessorato ai Lavori pubblici e demanio non ha risolto il problema oggi chiede che la nuova amministrazione lo faccia in pochi mesi: non può illudersi di essere credibile», rispondono i gruppi di Avs, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico.

La piscina

Il problema vero è che in cassa, dopo la risoluzione con l’impresa, sono rimasti gli spiccioli. «C'è bisogno di uno sforzo importante, che può anche passare per il ricorso a forme di partnership pubblico/privata», annunciano gli alleati di Cacciotto. Il cantiere della piscina comunale coperta è andato avanti a passo di lumaca fin dal suo avvio, nel 2017. Un investimento iniziale di un milione e 600 mila euro per un’opera che si sarebbe dovuta concludere in un anno di tempo, ma così non è stato.

Ex cotonificio

L’ex cotonificio di via Marconi, invece, è in stallo da quasi tre anni. La vecchia fabbrica degli anni Cinquanta, completamente riqualificata, rappresentava il progetto di rilancio del quartiere di Sant’Agostino: oltre tre milioni di euro per la nascita di un polo culturale e sociale nel rione popolare. il Comune, quand’era sindaco Mario Conoci, aveva provveduto alla rescissione del contratto con l’impresa. All’origine del provvedimento i gravi ritardi rispetto al crono programma, superiori a 150 giorni, dovuti anche al fatto che la ditta di Sassari aveva chiesto un adeguamento del capitolato a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali.

