Incompiuta, nuova vita dopo 34 anni 

Un tempo doveva essere sede del Provveditorato agli studi, poi dell’università, e infine lo scheletro della struttura della più colossale e scandalosa incompiuta cittadina (insieme al mercato civico di via Mazzini) venne messo all’asta: zero offerte. Altro giro altra corsa, questa volta sembrerebbe quella giusta. Per capire meglio si riavvolge il mastro.

Incompiuta record

Negli anni ’80, la Provincia (nata nel 1974) pianta le bandierine nelle postazioni burocratiche dovute per legge, tra queste il Provveditorato agli studi. Tra discussioni e progettazioni varie, il cantiere per la costruzione della sede prende corpo nel 1991 con la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti alla Provincia di un mutuo di un miliardo di lire che sale di altri 500 milioni (di lire) per “il completamento” ai quali dopo qualche anno si aggiungono 130mila euro (siamo passati all’euro) per «maggiori spese». Fine lavori 2012. Solo sulla carta perché il cantiere non decolla e mentre i contenziosi si rincorrono il mutuo corre fino ad arrivare alla rata finale: pagato fino all’ultimo centesimo per capitale e interessi nei venti anni fissati per contratto. L’opera per il quale il mutuo venne concesso non solo non è mai entrata in funzione ma la costruzione non è stato neppure ultimata. Dopo 34 anni è ancora a metà. In tutti questi anni la Provincia, committente dell’opera, si è ritrovata solo lo scheletro in cemento di un’idea partorita 40 anni prima e da finalizzare come sede del Provveditorato agli studi.

Cosa farne?

In tutti questi anni il mondo è cambiato, il massimo ufficio scolastico in provincia, come nel resto d’Italia, viene cancellato e da allora attorno a questo mozzicone di grande fabbricato ormai integrato nel tessuto urbano ovest è stato tutto un turbinio di idee. Cosa farne? Dopo una serie di proposte morte sul nascere, il commissario della Provincia Battista Ghisu lancia la sua: farne la Casa dello studente.

Il futuro

Un campus con mensa e alloggio a prezzi compatibili tagliato sull’Isee della famiglia come in qualunque Ente regionale per il diritto allo studio. «Sto attivando tutti gli enti di riferimento che con l’amministrazione provinciale possono far parte del progetto. Vale a dire Comune di Oristano, il Consorzio Uno che si occupa della cultura universitaria a Oristano, Regione, Università di Cagliari e Sassari, l’Ersu. Ritengo la Casa dello studente, o come lo si voglia chiamare, un’opera strategica per la provincia attraverso la quale incrementare l’attività preziosa del Consorzio Uno con l’istituzione di altri corsi di studio e dell’opportunità offerta agli studenti di partecipare a costi accessibili a tutti. Mi auguro che i nuovi amministratori possano continuare e concludere il progetto», puntualizza il commissario Battista Ghisu che il 29 settembre con le elezioni per la nomina del presidente della Provincia e del Consiglio, lascerà l’incarico. Una norma regionale impedisce la candidatura dei commissari, a differenza di quella nazionale che lascia le porte aperte ai consiglieri uscenti nell’ultima legislatura, Ghisu tra questi ma la Sardegna non concede deroghe.

