Incombe la Supercoppa: sfida a quattro in Arabia 

Mentre il Milan è alle prese con il cambio in panchina (fuori Paulo Fonseca, dentro Sergio Conceição), incombe la Supercoppa italiana che andrà in scena a partire da giovedì a Riyad in Arabia Saudita. Quattro le partecipanti, che si sfideranno in due semifinali (il 2 e 3 gennaio) per accedere alla finale di lunedì 6: l’Inter contro l’Atalanta il primo giorno (arbitrerà Chiffi), i rossoneri contro la Juventus in quello seguente (direttore di gara Colombo). Tutti i match sono in programma alle 20 ora italiana. Non sono previsti tempi supplementari ma, in caso di parità al 90’, direttamente i calci di rigore, che in passato hanno deciso la competizione in cinque occasioni.

I nerazzurri campioni d’Italia sono partiti ieri da Milano e già oggi svolgeranno il primo allenamento. Sull’aereo i difensori Acerbi e Pavard, fuori causa da un mese e ancora a rischio ricaduta. Sono pronti De Vrij, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto e Darmian, di nuovo disponibile. Più che sufficienti a reggere un reparto con pochi eguali in serie A. Il tecnico Inzaghi e la società, a -1 dalle battistrada Napoli e Atalanta ma con una partita da recuperare (contro la Fiorentina: match interrotto per il malore in campo di Bove), puntano a conquistare il primo trofeo stagionale, ma la Dea straordinaria di questa prima metà di stagione non è rivale malleabile, anzi. Pur priva del centravanti Retegui (per tacere del lungodegente Scamacca), la squadra di Gasperini è seria candidata al titolo nazionale e ancor più a una coppa che si assegna dopo soli due match.

La situazione del Milan è ovviamente caotica, col cambio di guida tecnica arrivato dopo il pareggio con la Roma, dunque è difficile ipotizzare in quale condizione fisica e mentale arriveranno i rossoneri alla sfida con la Juventus. Che, dal canto suo, non è al massimo dell’autostima dopo l’ennesimo pareggio stagionale, stavolta in casa contro la Fiorentina. Thiago Motta ha concesso il giorno libero dopo il 2-2 e la squadra farà un solo allenamento prima di partire questo pomeriggio. Non partirà il capitano Danilo ed è un chiaro segnale del suo probabile passaggio al Napoli: il brasiliano, in scadenza a giugno, ha dato l’ok al trasferimento.

