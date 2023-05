Incognita meteo sul Mondiale 

Che Rally Italia Sardegna sia! La 20ª edizione della tappa tricolore del Wrc si aprirà oggi con la prima di quattro intense ed emozionanti giornate di gara, che vedranno i 71 equipaggi misurarsi sulle tecniche e spettacolari 19 prove speciali disegnate lungo gli sterrati sardi (1170 km totali e 322,75 crono). Se ad accompagnarne il passaggio saranno polvere o fango e temperature più o meno elevate sarà il meteo a deciderlo, e lo ha ricordato ieri con un nubifragio che ha “battezzato” il parco assistenza di Olbia. Di certo l’acqua ci sarà, e non solo quella del mare sardo sullo sfondo ma anche nei guadi distribuiti lungo il percorso dal genio di Tiziano Siviero e tanto amati da fotografi e appassionati. Mancherà, invece, il curioso tuffo in mare post premiazione della domenica (ore 15), troppo basso il fondale di fronte a piazza Crispi, ma anche i favoriti per il successo finale, tra cui figurano diversi trionfatori, e “tuffatori”, al Ris - leggasi Ogier, Tänak, Sordo e Neuville - sapranno trovare festeggiamenti alternativi.

La lotta iridata

La manifestazione, organizzata dall’Aci con la partnership della Regione, sarà il 6º round di un mondiale Wrc che vede in testa il campione in carica Kalle Rovanperä, alfiere Toyota, con 98 punti. Secondo a quota 81 l’estone della Ford, Ott Tänak, vincitore del Ris2022 con la Hyundai e di quello 2017 con Ford. Appaiati a quota 69, al quarto e terzo posto, gli altri due ufficiali Toyota, Elfin Evans e Sebastién Ogier, con quest’ultimo che torna in Sardegna dopo un anno di assenza - nel 2021 vinse proprio a Olbia - per andare a caccia di un quinto successo che gli permetterebbe di agganciare il connazionale Loeb nell’albo d’oro. Presenti anche i tre ufficiali Hyundai, Neuville (68 punti, vittorioso nel 2016 e nel 2018), Lappi (49 punti) e Sordo (36 punti, vincitore nel 2019 e nel 2020), in cerca del colpaccio dopo un avvio di stagione complicato. Tra le nove Rally1 ibride ci sarà anche la Toyota Yaris Gr del giapponese Katsuta (20 punti). Grandi nomi anche tra i 38 equipaggi in corsa per il Wrc2, tra cui Prokop, alla 18ª presenza al Ris, Greensmith, Solberg, Mikkelsen, Fourmaux, Miele, Dettori, Biolghini, Francesco e Nicola Tali, Otto gli equipaggi sardi, tra cui Francesco Marrone, recordman alla 23ª presenza.

Il programma

Oggi lo skakedown (alle 9.05) e la prova-show a Olbia (18.02), domani il gioco si farà durissimo, coi doppi passaggi su Tantariles (10,71 km, 8.40 e 14.32), Terranova (8,41 km, 9.31 e 15.23) e la temibile Monte Lerno-Sa Conchedda (49,9 km, 10.21 e 16.13). Sabato doppie tornate su Coiluna-Loelle (16,28 km, 8.05 e 15.05), Su Filigosu (19,57 km, ore 9.03 e 16.03), Erula-Tula (21,92 km, 10.08 e 17.30) e Tempio Pausania (9,96 km, 11.22 e 18.44), domenica Arzachena-Bianiatogghiu (15,22 km, 7.05 e 10.09) e Sardegna (7,79 km, 8.05 e 12.15).