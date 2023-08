Inclusione, un corso di sartoria per aiutare i migranti 

Un corso di sartoria per promuovere l’integrazione di un piccolo gruppo di migranti richiedenti asilo. Il progetto di inclusione sociale, “Clothers for inclusion”, dell’associazione La Matrioska, con sede in città, sostenuto in qualità di partner dal Comune. «L’iniziativa ambisce all’ideazione di una collezione di moda con capi unici prodotti artigianalmente, alla creazione di un marchio, alla pubblicizzazione e diffusione del prodotto finito, senza trascurare, in ogni fase, di sensibilizzare alla riflessione sul lavoro e sul valore racchiuso in ogni indumento lavorato artigianalmente», viene spiegato nella delibera approvata dalla Giunta dove viene espressa l’adesione al progetto. Decisione fondamentale per l’associazione per partecipare e ottenere il finanziamento dalla Fondazione Migrantes.

Un’occasione di riscatto e occupazione, ma anche di socializzazione, inclusione e valorizzazione per alcuni stranieri che vivono in città e non hanno un lavoro. «L’amministrazione comunale»,vene spiegato nella delibera, «riconosce, aderisce e iniziative volte alla valorizzazione dell’inclusione e integrazione sociale che indirettamente promuovono il miglioramento delle condizioni di vita sotto il profilo materiale e relazionale». (f.l.)

