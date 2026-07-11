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12 luglio 2026 alle 01:10

Inclusione, tre corsi di formazione 

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I Servizi sociali del Comune con il Centro etico sociale di Pratosardo promuovono il progetto Isla (Inclusione sociale lavorativa), iniziativa rivolta a persone in condizione di fragilità con l’obiettivo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi qualificati e personalizzati. «L’intervento - spiega il Comune - rappresenta un modello integrato di inclusione che mette in rete servizi sociali, formazione professionale e politiche attive del lavoro, valorizzando competenze, attitudini e potenzialità individuali». Previsti tre percorsi di formazione con certificazione delle competenze nel settore dei servizi turistici, ricettivi e della ristorazione, dedicati alle figure di aiuto cuoco, barman e pizzaiolo.
Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità: grazie all’affiancamento di tutor e ad azioni di sostegno personalizzate, i partecipanti potranno acquisire e vedere certificate le competenze maturate. Previsto anche uno sportello di consulenza legale e fiscale sulla creazione di nuove imprese, in particolare cooperative sociali.
«Con il progetto Isla investiamo sulle persone e sulle loro capacità, offrendo opportunità concrete di crescita personale e professionale», dice l’assessore Adriano Catte. Domande entro il 31 luglio.
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