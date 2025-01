Inclusione, tanto calcio ma non solo,  a Sestu la Polisportiva è un esempio 

Una storia decennale, una tradizione calcistica che ha portato la squadra cittadina sino al campionato Interregionale a metà degli anni ’80 con la G.S. Sestu. Ma le nuove generazioni di calciatori della cittadina dell’hinterland cagliaritano hanno trovato un nuovo punto di riferimento negli ultimi anni con la nuova gestione che dal 2012 sta cercando di ricreare e ripercorrere il glorioso passato. «Dodici anni sono un bel traguardo», sottolinea Massimiliano Piras, uno dei soci fondatori e attuale dirigente, «dopo alcuni anni senza una prima squadra che rappresentasse il paese, con un gruppo di amici, tra ex giocatori e dirigenti, decidemmo di fondare la Polisportiva Sestu. Siamo ripartiti dalla Terza categoria, l’anno successivo in Seconda sino al 2016 quando abbiamo fatto il salto in Prima. Sono stati anni di continua crescita, nel numero dei tesserati, nelle squadre iscritte alle diverse categorie, nello staff e nei successi dentro e fuori dal campo».

Tutti dentro

Oltre duecento iscritti, nessuna pre-selezione: «Per noi lo sport dev'essere inclusione e se non arriveremo a formare campioni di alto livello, almeno avremo contribuito a formare cittadini migliori». Ma anche il risultato sportivo ha il suo valore, come confermato dalle vittorie nella scorsa stagione con i Giovanissimi Regionali A2 e gli Allievi Provinciali. Da questa stagione è arrivato anche l’ultimo tassello del puzzle: «Quest’anno siamo riusciti a costituire la squadra Juniores, l’ultima che mancava e che ci consente di completare quel percorso alla base del nostro progetto, ovvero costruire una prima squadra con atleti cresciuti principalmente nel vivaio». Un cerchio che si chiude. «Quei piccoli campioncini che dodici anni fa si sono affidati a noi, oggi sono quei diciottenni che stanno arrivando a vestire la maglia della squadra maggiore e questo ci riempie d’orgoglio». Senso di appartenenza, ma nessuna costrizione: «A chi si è presentata l’opportunità di crescere e ambire a giocare in società professionistiche, la società ha sempre dato la massima libertà e sostegno». Il riconoscimento di scuola calcio di 2° livello è dedicato a Roberto Innamorati, instancabile amico e collaboratore della Polisportiva, che adorava stare in mezzo ai bambini. Manca solo il campo nuovo: «Ci appelliamo all’amministrazione comunale affinché possa ultimare i lavori di realizzazione del nuovo campo in erba sintetica, fiduciosi che la Polisportiva e Sestu possano scrivere nuove entusiasmanti pagine di cronaca sportiva».

