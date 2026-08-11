Inclusione sociale, online le graduatorie 

Sono 1.559 le domande ammesse al Reddito di inclusione sociale (Reis) per il 2026. Il Comune di Cagliari ha pubblicato la graduatoria definitiva al termine del riesame degli elenchi provvisori. Complessivamente sono 1.947 le richieste esaminate: 388 quelle non ammesse, per le quali viene indicata anche la motivazione dell’esclusione.

La graduatoria è stata approvata con la determinazione dirigenziale numero 5126 del 2026. Per garantire la riservatezza dei richiedenti, negli elenchi non compaiono i nominativi: ogni domanda è identificata esclusivamente attraverso il codice ID assegnato dal sistema al momento della presentazione telematica.

L’ammissione alla misura non significa, tuttavia, che il contributo sarà erogato nell’immediato. Il Comune precisa infatti che il pagamento è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Sardegna all’amministrazione comunale. Saranno quindi necessari successivi provvedimenti per definire gli adempimenti contabili e procedere all’erogazione delle somme spettanti. L’importo sarà determinato sulla base del budget di inclusione riconosciuto a ciascun beneficiario e il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, nei limiti delle risorse disponibili.

Gli interessati possono consultare gli elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse e la relativa documentazione attraverso i canali messi a disposizione dal Comune. Per ulteriori informazioni sul Reis 2026 è possibile scrivere all’indirizzo email reis@comune.cagliari.it o rivolgersi al Segretariato sociale nelle sedi territoriali del Servizio Sociale, aperte il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, oppure nella sede centrale di via Sauro 19, aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.

RIPRODUZIONE RISERVATA