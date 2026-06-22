Inclusione sociale contro lo spopolamento 

Favorire lo sviluppo locale, l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini, assieme alla valorizzazione delle risorse territoriali, per contrastare lo spopolamento, quindi per un futuro meno incerto. È l'evento finale di un importante progetto regionale, “Comunità Cooperative-Cooperative di Comunità”, che si svolgerà a Borore, nel museo del pane, domani pomeriggio con inizio attorno alle 18. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione, finalizzato alla promozione e alla costituzione di nuove Cooperative di Comunità in tutta l'Isola.

L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso di animazione territoriale, partecipazione e accompagnamento tecnico e specialistico che ha coinvolto i cittadini, amministratori locali, imprese e organizzazioni del terzo settore in numerose comunità sarde. Dopo l'esposizione del progetto e l'intervento istituzionale del sindaco Tore Ghisu, seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo della cooperazione, tra cui il presidente di Agci Sardegna, Giovanni Loi e la consigliera regionale Lara Serra. Le conclusioni saranno affidate all'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca.

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