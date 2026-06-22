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Borore.
23 giugno 2026 alle 00:19

Inclusione sociale contro lo spopolamento 

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Favorire lo sviluppo locale, l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini, assieme alla valorizzazione delle risorse territoriali, per contrastare lo spopolamento, quindi per un futuro meno incerto. È l'evento finale di un importante progetto regionale, “Comunità Cooperative-Cooperative di Comunità”, che si svolgerà a Borore, nel museo del pane, domani pomeriggio con inizio attorno alle 18. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione, finalizzato alla promozione e alla costituzione di nuove Cooperative di Comunità in tutta l'Isola.

L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso di animazione territoriale, partecipazione e accompagnamento tecnico e specialistico che ha coinvolto i cittadini, amministratori locali, imprese e organizzazioni del terzo settore in numerose comunità sarde. Dopo l'esposizione del progetto e l'intervento istituzionale del sindaco Tore Ghisu, seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo della cooperazione, tra cui il presidente di Agci Sardegna, Giovanni Loi e la consigliera regionale Lara Serra. Le conclusioni saranno affidate all'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca.

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