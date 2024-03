Inclusione, la lingua dei segni arriva in aula 

Le scuole paritarie monserratine fanno rete per introdurre la lingua dei segni. All’idea dell’istituto Monumento ai Caduti si sono unite Nostra Signora della Mercede e Casa del Fanciullo. Il progetto “Segniamo la scuola in Lis” sarà finanziato dalla Regione.

Lo scopo è garantire l’effettiva inclusione, nel contesto scolastico e non solo, degli studenti con disabilità uditive e quindi il loro diritto allo studio senza ostacoli. «Con questo progetto», dice suor Silvia Argiolas, coordinatrice della scuola Monumento ai Caduti, «vogliamo raggiungere importanti risultati come lo sviluppo di una cultura dell’inclusione, in collaborazione con le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio». Sono previste attività di sensibilizzazione e formazione, laboratori Lis per alunni, genitori e docenti, incontri ed eventi di vario tipo. Lunedì alle 16.30, nel salone della scuola ideatrice del progetto, ci sarà il primo di sei incontri su temi psico-pedagogici.

RIPRODUZIONE RISERVATA