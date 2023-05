Inclusione e arte ecclesiastica 

Da oggi a domenica 21 in tutta Italia si svolgono le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico “Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall'accessibilità all'inclusione”, promosse dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Cei. «Nove giorni nei quali scoprire musei-archivi-biblioteche delle diocesi, chiese, e ciò che conservano attraverso eventi organizzati sul territorio. Quest'anno i temi centrali dell'iniziativa saranno quelli dell'accessibilità, dell'inclusione e della partecipazione», spiegano gli organizzatori.

In città nel museo Diocesano Arborense sabato 20 e domenica 21, si terrà l’iniziativa “Tutti insieme al museo”. I ragazzi di Sea scout (realtà che si occupa di inserimento sociale, sviluppo delle autonomie, potenziamento scolastico, sport e tempo libero per persone con disabilità intellettivo-relazionale) guideranno i visitatori alla scoperta delle opere. I giovani sono stati formati con il supporto degli operatori museali. ( m. g.)

