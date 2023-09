«Inclusione e aggregazione con il ritmo della batteria che cancella ogni barriera» 

La musica non ha barriere, avvicina le persone e aiuta a socializzare. Lo sa bene Edoardo Magnini, batterista che, a 72 anni, dirige la scuola di percussioni dell’associazione no profit, “Charleston”, di Iglesias, nell’ex scuola maschile di piazza San Francesco. Da queste parti inclusione, aggregazione e beneficenza vanno di pari passo con la musica.

La passione

Il maestro è seguito da ventinove ragazzi, dai 6 ai 23 anni, tra cui alcuni autistici e dislessici, che da lui apprendono i rudimenti della batteria: come sedersi, tenere bacchette e strumento, poi i quattro quarti e il tempo delle battute. «Ho iniziato a suonare la batteria a 10 anni, a 13 già suonavo in giro per la Sardegna, accompagnando anche noti musicisti dell’epoca – ricorda Magnini – Dopo il servizio militare, sono stato assunto nelle industrie di Portovesme, ma non l’ho mai abbandonata». Quando Edoardo è arrivato alla pensione ha deciso di riprendere le bacchette a tempo pieno, ma stavolta per dedicarsi all’insegnamento. Per sei anni ha insegnato percussioni in una scuola media cittadina poi il nuovo inizio, datato 2014, con nove giovanissimi allievi della scuola di percussioni: «Una grande sorpresa, non credevo di avere una risposta così rapida – spiega –In breve tempo è nata la scuola dell’associazione Charleston con il triplo degli allievi. – racconta - Lo scopo non è quello di cercare il grande percussionista, ma dare una possibilità a tutti i ragazzi di esprimersi con la musica, socializzare e conoscersi. Tra questi ci sono alcuni con disturbi di autismo e dislessia, ma qui siamo tutti uguali: quello che faccio è per tutti e tutti rispondono allo stesso modo. Molti hanno ripreso a studiare con ottimi risultati. Si creano amicizie e si sta uniti, come una vera band».

In sala

Entrando nella sala, si percepisce il clima di entusiasmo e serenità: «Cerco di spronare i ragazzi con la musica, inoltre si discute di tutto, con un unico punto fermo: la sincerità». La permanenza nella scuola è di circa 5 anni, anche se alcuni allievi vogliono restare oltre e si è iscritto anche qualche genitore. «Siamo un gruppo affiatato e ci adoperiamo anche per il sociale, da tempo sosteniamo con almeno tre concerti annuali l’ospedale microcitemico di Cagliari». Una sintonia nata anni fa, dopo un contatto telefonico tra Magnini e l’allora primaria del microcitemico, Maria Gabriella Nardi, che aveva accolto l’idea con entusiasmo e portato poi al gemellaggio con Fondazione Carlo Enrico Giulini. «Abbiamo saputo di questa scuola circa un anno e mezzo fa, con l’interesse della batteria, utile a stimolare alcune parti del cervello. – racconta Ivana, 42 anni, madre di un ragazzo di 20 – Abbiamo trovato un punto di aggregazione con un ambiente meraviglioso, che ha aiutato tantissimo per la crescita di mio figlio». Katia, 47 anni, è la madre della mascotte del gruppo, una bimba di sei anni: «Desiderava avvicinarsi alla musica - spiega - le abbiamo proposto questa scuola e, dopo una prova è rimasta entusiasta. È molto timida ma si è subito ambientata anche con i ragazzi più grandi, partecipando anche a un concerto tenuto lo scorso dicembre». Manuela, 49 anni, è madre di ragazzo di 23: «Ha sempre avuto la passione per la musica, ma l’interesse per la batteria è arrivato dopo l’esibizione di un amico, allievo della scuola. È rimasto affascinato, una piacevole sorpresa, dal punto di vista umano e sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA