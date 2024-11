Inclusione, c’è un piano per i bimbi rom 

Sostegno scolastico la mattina, laboratori e attività sociali il pomeriggio. Selargius, ma anche Monserrato, Sestu e Settimo San Pietro, puntano su istruzione e formazione per concretizzare l’inclusione sociale dei bambini rom e delle loro famiglie. Un primo passo - si spera - verso l’addio ai campi sosta dove - almeno nel caso di Selargius - la situazione abitativa è arrivata ormai al limite, con centinaia di carcasse d’auto e rifiuti di ogni genere a due passi da roulotte e casette precarie trasformate in dimore fisse da ormai quarant’anni circa.

Le missioni

Inclusione e integrazione sono le missioni al centro del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Plus 21 - con 1 milione e mezzo circa - e avviato di fatto pochi giorni fa con un primo incontro in Municipio fra rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, insegnanti e dirigenti scolastiche, e i referenti ministeriali del progetto. Riunione seguita da un sopralluogo nei due campi rom di Monserrato e Selargius. «Un progetto che ci aiuterà nel percorso di inclusione che portiamo avanti da tempo con l’assessorato alle Politiche sociali», sottolinea il sindaco di Selargius Gigi Concu. Destinatari i minori - bambini e adolescenti - che in città sono ormai 50, di cui 39 nel campo di Pitz’e Pranu. «Una decina di famiglie si sono trasferite altrove, grazie a un precedente finanziamento che ci ha consentito di dare un sostegno iniziale per l’affitto. Ma nel campo ci sono ancora 18 nuclei che vivono in condizioni precarie».

L’emergenza abitativa

Il problema principale - diventato emergenza - è quello abitativo. «Per risolverlo servono ulteriori fondi dallo Stato», dice Concu, «e un piano che punti a una sistemazione definitiva». In cassa - oltre al recente finanziamento ministeriale - ci sono le risorse per bonificare quella che ormai è diventata una bomba ecologica fra Selargius e Settimo San Pietro: 1 milione stanziato dalla Regione, ma per ripulire tutta la zona e riportarla alla sua vocazione agricola ne servono altri 2 milioni e 700mila. «Abbiamo un documento ufficiale che definisce gli interventi da fare, e che presenteremo in Prefettura», ricorda Concu. «Le altre risorse le chiederemo appena il campo sosta sarà finalmente vuoto».

Adesso si punta all’alfabetizzazione dei bambini rom. Con 1 milione e mezzo che servirà a finanziare le azioni previste nel progetto ministeriale: dal contrasto alla dispersione scolastica, al miglioramento dell’accesso ai servizi socio sanitari dei minorenni. In prima linea scuole e Servizi sociali di Selargius, Sestu, Settimo. E Monserrato, che conta 44 rom in città, di cui 20 minori. «Questo progetto di inclusione e integrazione rappresenta una grande opportunità di condivisione, scambio e confronto per tutti i destinatari. Tuttavia ci auguriamo che abbia una ricaduta anche per quanto concerne la situazione abitativa, con fondi mirati destinati ad hoc da parte del Fondo Sociale Europeo, affinché si giunga al superamento dei campi rom. Perché la vera inclusione sociale», aggiunge, «è necessariamente legata al contesto abitativo».

