Inclusione, al via i laboratori per i bimbi 

Laboratori gratuiti settimanali per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Partirà il 10 giugno l'iniziativa “Voliamo liberi senza paura”, organizzata dall'associazione Luna e Sole, che tra l’altro gestisce il centro di ascolto antiviolenza per donne e minori nella sede di Sirio Sardegna Teatro, in via 31 Marzo.

Ed è proprio qui che si svolgeranno i laboratori, dal lunedì al venerdì dal 10 giugno al 5 luglio, dalle 9 alle 13, ma ci sarà la possibilità anche di restare a pranzo (al sacco). L'iniziativa, la prima di questo genere organizzata da Luna e Sole a Monserrato, si svolgerà in collaborazione con Cittadinanzattiva Cagliari e il supporto di Sirio Sardegna Teatro e gode del finanziamento della Fondazione di Sardegna.

I laboratori saranno quattro, su altrettante tematiche: educazione civica, buone e sane relazioni, musicoterapia, creatività ed emozioni e persino fotografia. Saranno curati da una psicoterapeuta, un’educatrice, due pedagogiste, un musicista, una psicologa, fotografi e membri di Cittadinanza Attiva.

«Abbiamo deciso di portare l’evento a Monserrato perché riteniamo ci sia bisogno di laboratori così diversificati con l’obiettivo di promuovere l’inclusione tra i bambini», dichiara Marinella Canu, presidente di Luna e Sole, «ci auguriamo infatti che aderiscano anche minori stranieri, in maniera tale che ci possa essere uno scambio culturale. Abbiamo già ricevuto tante adesioni, siamo molto contenti che ci sia stato già un ottimo riscontro».

