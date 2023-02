Includis, crescono le adesioni 

Sono 41 i tirocini formativi nell’ambito del progetto Includis grazie anche alle nuove adesioni di soggetti disposti ad accogliere i partecipanti. L’elenco aggiornato è parte di una delibera del Comune: tra coloro che avevano già dato la propria adesione al programma del Plus per il distretto socio sanitario di Guspini c’erano la fattoria Alba, la cooperativa Global società, la Sinergie società cooperativa, la società Nuove tecnologie di Caria & co, l’azienda agricola Agrobass di Alessandro Mancosu e tante altre distribuite non solo a Guspini ma in diversi paesi del territorio. Ora si sono aggiunte la cooperativa sociale Omnia di Cagliari e la Luppolo & birra a Guspini: da qui l’esigenza di aggiornare la lista.

L’elenco completo è disponibile nell’albo pretorio del Comune.

Il progetto Includis è nato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità che possono svolgere tirocini formativi presso soggetti terzi che diano la propria disponibilità.

