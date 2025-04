«Includiamo le grotte nella festa del patrono» 

Confronto politico aperto sull’organizzazione della festa di Sant’Antioco. Le opposizioni chiedono l’apertura delle grotte.

«Proponiamo che la giornata dedicata agli eventi in piazza de Gasperi venga arricchita da un percorso che comprenda il circuito storico della Basilica con le catacombe, la via Castello, la via Necropoli con il villaggio ipogeo e le grotte private, aperte solitamente in occasione di Gruttas Obertas - dicono Ester Fadda, Alberto Fois, Daniela Dessena e Mattia Uccheddu - un percorso che, oltre al valore archeologico e culturale, rappresenta un’occasione unica per promuovere le eccellenze eno-gastronomiche locali, magari proprio nell’ambito dell’evento dedicato ai sapori e ai prodotti del territorio». L’unione di gusto, racconto, paesaggio e tradizione porterebbe a conciliare le diverse posizioni. «Is gruttas - dice ancor l’opposizione - sono parte fondamentale ed unica della nostra identità e meritano di essere messe al centro dell’iniziativa. Va ricordato che in quegli stessi ipogei si rifugiavano i pellegrini quando arrivavano da tutta la Sardegna. Siamo ancora in tempo per costruire qualcosa di significativo». La risposta dell’amministrazione comunale. «Penso che fare un'edizione di “Gruttas Opertas” durante la festa di Sant'Antioco sia una duplicazione, non necessaria, di un evento che ha la sua forza nella sua unicità e storicità - ha detto l’assessore alla Cultura Luca Mereu - tra l'altro, nel centro storico, durante la Festa del Santo Patrono, è già previsto un'originale evento eno-gastronomico, imperniato sulle nostre eccellenze alimentari».

