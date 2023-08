Incivili scatenati in campagna: decine di discariche abusive 

Decine di discariche abusive causate da tantissimi incivili. La denuncia del consigliere comunale di opposizione Sandro Dessì che fa parte del gruppo Calasetta turistica. «Amianto, taniche di olio, gomme, paraurti di automobili, vestiario, secco indifferenziato depositati lungo le cunette e nelle campagne. È un’indecenza - dice Sandro Dessì, consigliere del gruppo - in questo caso l'amministrazione non c'entra nulla. Chiedo solo alla sindaca e all’assessore all'Ambiente di intervenire al più presto per eliminare tutte le discariche visto i rifiuti pericolosi, purtroppo a carico di tutti i cittadini. Inoltre, l’amministrazione dovrebbe stipulare una convenzione con la protezione civile, dove ci sono diversi volontari che conoscono bene il territorio».

Il vicesindaco Roberto Sinzu punta l’indice accusatore verso gli incivili. «Non esiste soluzione contro la maleducazione e il menefreghismo - dice Sinzu - una problematica di difficile risoluzione perché per quanto si cerchi di bonificare le discariche, ciclicamente le stesse o nuove discariche nel tempo vanno a ricrearsi. È impossibile controllare tutto il territorio per le forze in campo. Forse dobbiamo aspettare l'estinzione della nostra generazione. So bene che è un'affermazione forte, ma nei confronti di chi dà fuoco alla nostra Terra, butta la lavatrice o il sacchetto della spazzatura a bordo strada, o raccoglie le meduse e le sotterra sotto la sabbia non ci resta che sperare nelle generazioni future». (s. g.)

