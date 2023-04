Incivili scatenati, i nuovi cestini dei rifiuti trasformati in cassonetti 

Cambiano i cestini ma i maleducati restano sempre uguali. I nuovi bidoni per le cartacce dotati di tre bracci per la raccolta differenziata di plastica, vetro e carta, hanno sostituito mesi fa i classici contenitori gialli con un solo raccoglitore.

Ma soprattutto negli ultimi tempi, sono presi di mira dagli incivili che vi gettano dentro ogni cosa proprio come succedeva con gli altri bidoni. E così ecco in viale Colombo come in via Marconi buste con rifiuti indifferenziati sistemate non solo all’interno ma anche ai piedi dei cestini. Per non parlare poi del fatto che non c’è alcuni rispetto della differenziazione delle varie tipologie di spazzatura nei raccoglitori appositi.

Lo stesso succede anche nella piazzetta in via Porcu di fianco a Sa dom’e Farra dove a essere presi di mira sono i contenitori per le cartacce realizzati in legno in modo da avere un minore impatto sull’ambiente. Intanto erano stati ritirati i sacchi neri abbandonati da qualche incivile nel bel mezzo del marciapiede in via Turati. Erano rimasti lì per giorni tra le facce esterrefatte dei tanti passanti nella zona dove è presente una clinica e gli ambulatori dell’Asl. In un primo momento erano stati contrassegnati dalla De Vizia con un bollino di rifiuti non conformi, poi erano stati ritirati.

