Incivili nei parcheggi per disabili 

“Non sapevo che i disabili uscissero di notte”. È la frase pronunciata da un automobilista per giustificare l’aver occupato lo stallo riservato e che riecheggia nei tanti alibi riferiti alla polizia locale che quest’anno, in 10 mesi, ha sanzionato 1104 persone, responsabili di aver messo la macchina dove era vietato. «Creando enormi disagi alle persone con disabilità che sono titolate a parcheggiare lì e non possono», riferisce Francesca Arcadu, vicepresidente dell’Uildm, Unione lotta alla distrofia muscolare. Proprio lei è stata la destinataria delle parole da parte dell’uomo che non immaginava una vita dopo il tramonto per le persone con disabilità.

Raffica di multe

Non un episodio isolato ma uno dei troppi esempi di scarso rispetto delle leggi che, come hanno scoperto gli agenti del comando di via Carlo Felice, sono purtroppo in aumento. Sono state 281 infatti le multe in più rispetto a tutto il 2025 mentre, nei primi sei mesi, la quota raggiunta era di 230. Conseguenza anche del rafforzamento dei controlli che hanno portato a scoprire i casi più disparati di infrazione, come il porta-pizze che impegna lo stallo perché aspetta l’ordine o coloro che se ne appropriano in pianta stabile per fare operazioni di carico e scarico. «Dicono - continua Francesca - “solo un minuto” o “torno subito” senza rendersi conto che quei 5/10 minuti impattano in modo pesante sulle nostre vite». Gravate anche da chi usa i contrassegni destinati ai disabili, fotocopiandoli o contraffacendoli, e pure su questo abbonda la casistica illustrata dalla polizia locale. Vi è, ad esempio, l’anziano impossessatosi del contrassegno di proprietà dell’amico morto due anni fa, oppure lo zio che aveva preso quello della nipote con grave disabilità senza che lei ne sapesse nulla. A completare il quadro delle verifiche compiute, vi sono poi le multe per chi ha lasciato l’auto sugli attraversamenti pedonali e nei marciapiedi. Sono 810 le sanzioni comminate finora alla prima voce, 1340 per la seconda, 610 a giugno, e tenendo conto che, lo scorso anno, erano state 1361 al 31 dicembre. Insomma, c’è ancora tempo per peggiorare la statistica. «Vedo molta insensibilità e una grande inconsapevolezza», riflette Arcadu: «Certe volte riscontro una enorme maleducazione da parte di persone che si scocciano se fai loro notare che il posto è tuo e non se ne vogliono andare».

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