Incivili incastrati dalle fototrappole 

Beccati dal “grande fratello” quartese. A distanza di due giorni, e sempre nella stessa zona periferica della città. Le fototrappole acquistate dal Comune e utilizzate dalla Polizia locale beccano gli ennesimi incivili, immortalati - con tanto di video - mentre abbandonano sacchi di rifiuti a bordo strada. «Prima o poi li individuiamo tutti», avverte il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna che annuncia l’acquisto di nuove telecamere per inchiodare - e multare - i furbetti del sacchetto selvaggio, e l’assunzione di nuovi agenti.

Le foto della vergogna

Alla luce del giorno o al buio, poco cambia, l’importante è liberarsi dei rifiuti caricati a bordo di auto e piccoli camion. Incuranti persino della presenza del cartello che indica l’area come videosorvegliata. Le immagini, catturate nei giorni scorsi dal servizio di vigilanza ambientale della Polizia locale hanno consentito di individuare gli autori del reato, immortalati mentre, in distinti momenti e a bordo di diversi mezzi di trasporto, abbandonavano sacchi di rifiuti. Per loro scatteranno ora le sanzioni previste dal codice - da mille a diecimila euro - e il sequestro dei mezzi utilizzati: nel primo caso si tratta di un camioncino per il trasporto di ingombranti - con un’intera famiglia intenta a lanciare i rifiuti ai margini della stradina quartese - e nel secondo di un’auto privata. «Questo conferma quanto l’attività di monitoraggio sul territorio comunale da parte della nostra Polizia locale stia producendo risultati importanti, e quanto siano utili le nuove tecnologie per contrastare il fenomeno delle discariche abusive», sottolinea il vicesindaco. «L’amministrazione comunale è determinata a proseguire in quest’azione di contrasto all’illecito anche implementando ulteriormente il sistema di videosorveglianza mobile».

Pugno duro

Le due zone sono state ripulite, e le indagini sono in corso. Per ora c’è la certezza che i trasgressori non sono quartesi, e che l’attività di contrasto delle discariche in città sarà potenziata. «Al momento le fototrappole in dotazione agli agenti sono tre e vengono dislocate in diversi punti del territorio sulla base delle necessità rilevate», spiega Sanna. «Contiamo a breve di programmare l’acquisto di nuove micro-telecamere, e di rafforzare anche l’impiego del personale dedicato al monitoraggio». Subito in arrivo un nuovo agente per la vigilanza ambientale, mentre da gennaio è previsto l’allargamento della squadra dei vigili con altre quattro assunzioni a tempo indeterminato.

Attualmente, fanno sapere dagli uffici della vigilanza ambientale, circa l’80 per cento degli illeciti ambientali rilevati sono frutto dell’attività di pattugliamento e di controllo da parte degli agenti. Per il resto le discariche vengono segnalate dai cittadini. «Con i nuovi provvedimenti previsti dall’amministrazione contiamo di ridurre al minimo questa piaga, e far diventare Quartu una città modello», conclude il vicesindaco.

