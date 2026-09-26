Incivili in sosta negli stalli dei disabili senza contrassegno 

C'è chi, adducendo la solita motivazione incivile, dice che "tanto è solo per un istante”. E chi, giocando sulle carenze della segnaletica orizzontale (ma non di quella verticale), occupa il posto auto dei disabili per ben più di pochi istanti. Un problema che a Carbonia si sta ripetendo con frequenza sempre maggiore.

La scena si è ripetuta ieri mattina all'inizio di via Satta, lato destro, dove sono presenti due cartelli che indicano stalli per portatori di handicap. Erano entrambi occupati da chi non ne aveva diritto. I commercianti e residenti assicurano che il rischio di prendere una multa non preoccupa gli incivili. Le violazioni sono ancora la normalità, frutto di un mix fatto di furbizia, inciviltà, indubbie carenze nella segnaletica. Il cartello che indica lo stallo riservato c'è, ma a terra si scorgono a fatica pochi centimetri di tinta gialla che lo delimita. Un assist all'inciviltà. «Ci è capitato di avvertire che quello stallo era riservato ai portatori di handicap - dice Massimo Maiellaro, attività che sta davanti al cartello - ma ci è anche capitato di vedere proprio lì disabili in difficoltà per i buchi fra la strada e il marciapiede e automobilisti che privi di delimitazioni calcolano a occhio a che distanza lasciare la macchina». Poco più avanti identico scenario, davanti al salone di Giampiero Sotgiu: «Occorre trovare una soluzione – dice - per evitare furbizie ed equivoci». Nel frattempo un automobilista si apprestava a posteggiare valutando a spanne quale fosse la distanza congrua dal cartello: «Un bidone di vernice costa 50 euro - ha commentato Aurelio Salis - la tracciatura si farebbe in un'ora e con un paio di operai: si sono viste squadre di 5-6 operai in altre zone, il personale c’è».

La condanna arriva dall'associazione che difende i diritti dei disabili Naba (No alle barriere architettoniche): «Da un lato notiamo in città più controlli - dice il presidente Andrea Deiana - ma restano ancora zone critiche: l'ospedale, nel parcheggio di viale Arsia, in piazza San Ponziano vicino al poliambulatorio, e in piazza Rinascita vicino alle Poste». Il Naba conduce una campagna di sensibilizzazione: d'intesa con la Polizia ha affisso negli stalli cartelli con la scritta “Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia disabilità”. Alzare lo sguardo dal cruscotto per molti è ancora difficile.

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