Incivili in pineta, denuncia del sindaco 

«Nella mattinata di ieri ho provveduto ad effettuare una denuncia verso ignoti presso la stazione locale dei carabinieri contro gli incivili». Sono le parole di Emanuele Pes, sindaco di Tratalias che denuncia la nuova discarica abusiva “spuntata” nella pineta di Montepranu.

Alcuni incivili hanno scaricato del materiale edile, forse derivante dall’abbattimento di una recinzione di una casa, e buttato i rifiuti ai piedi del muraglione di Bustappa. «Senza giustificazione, senza un minimo di amor proprio, delinquenti allo stato puro. - prosegue il sindaco - È inutile provare a sensibilizzare certa gente, ma sappia chi ha scaricato le macerie, che sono convinto che la maggioranza del paese disprezza queste azioni di chi non tiene al proprio territorio e all'ambiente. Che non si cerchino scuse come quella che all’ecocentro che non ritira queste macerie: esistono alcune ditte specializzate al ritiro e allo smaltimento di questi rifiuti».

La denuncia arriva a pochi giorni dalla precedente effettuata sempre dal sindaco per la fontanella in pietra portata dalla pineta antistante la diga di Montepranu.

