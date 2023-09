Incivili e rifiuti, scatta la linea dura 

I controlli serrati sul conferimento e sull’abbandono dei rifiuti in ambito urbano ed extra hanno portato i primi risultati; in pochi giorni sono state comminate diverse multe nei confronti di alcune attività commerciali e di privati cittadini.

I controlli

Dopo una continua escalation di episodi riconducibili a delle pratiche scorrette sullo smaltimento dei rifiuti, l’assessore all’Ambiente Francesco Melis aveva annunciato l’inizio di una battaglia contro i pochi incivili che rischiavano di compromettere il virtuosismo della maggior parte dei cittadini e aveva annunciato fra le priorità dei compiti affidati al nuovo comandante della Polizia locale Davide Ullasci, quella d’intraprendere un’azione decisa e continua atta all’individuazione dello smaltimento illegale dell’immondizia.

Nel lasso di tempo di alcuni giorni sono fioccati i verbali: «Grazie anche al supporto della società di gestione dei rifiuti e di alcuni cittadini - dichiara il comandante Ullasci - nella sola giornata dello scorso venerdì sono state accertate tre azioni illegali». Il sistema di videosorveglianza cittadino ha immortalato l’abbandono di rifiuti in piazza Mercato: «Un’azione eseguita durante le ore notturne da un’attività commerciale che esercita poco distante dalla piazza stessa. - svela Ullasci - Con le stesse modalità è stato appurato un fatto simile anche di fronte al presidio ospedaliero del Cto, mentre in via Sicilia sono stati rinvenuti dei sacchi d’indifferenziata con elementi riconducibili ad una farmacia cittadina».

I trasgressori

L’avvenimento più rilevante è però capitato nella giornata di sabato, quando la Polizia locale è riuscita a risalire immediatamente all’identità dell’autore che ha deciso di sbarazzarsi dei detriti derivanti dalla ristrutturazione della propria abitazione, collocandoli fra gli interstizi delle mura Pisane in piazza Conte Ugolino della Gherardesca: «Un assoluto sfregio al patrimonio storico, culturale ed artistico. - commenta Ullasci - Per tutti i trasgressori scatteranno ora delle sanzioni riconducibili al regolamento comunale, per importi superiori ai 600 euro. È inoltre recente l’accertamento di un’attività commerciale priva d’iscrizione Tari, che conferiva in maniera illecita i rifiuti prodotti». La campagna contro l’inciviltà non si limiterà soltanto ad un’azione pressante e a dei controlli certosini; è infatti in fase d’approvazione il nuovo regolamento sul corretto conferimento che porterà a delle sanzioni triplicate rispetto alle attuali: «E inoltre sarà previsto per i trasgressori l’addebito delle spese di rimozione e smaltimento. - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - In questa battaglia per preservare la pulizia ed il decoro della città sarà importante la collaborazione dei cittadini, un nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutti, soprattutto i più giovani».

Adriano Secci