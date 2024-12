Incivili del sacchetto, sindaco furioso 

Sacchi di rifiuti ammassati a Costa Rei di fronte alle villette, vicino ai cestini portacarte, per strada. Uno spettacolo indecoroso che ha costretto il sindaco Salvatore Piu ad intervenire in tre mosse: una dura lettera nei confronti degli amministratori di condominio, un esborso extra da parte del Comune per far sì che la Cosir (la ditta che gestisce il servizio) ripulisca Costa Rei (l’operazione è andata a buon fine lo scorso mercoledì) e, a partire dal prossimo weekend, una task-force di vigili. «Gli amministratori di condominio - sottolinea il sindaco nella lettera - informino i loro condomini che lasciare i rifiuti nei punti raccolta, anziché conferirli al centro ecologico, comporterà sanzioni da parte della polizia locale già allertata. Si comunica inoltre che le spese per questi conferimenti extra verranno detratte dall’imposta di soggiorno».

I comportamenti

I responsabili sarebbero infatti alcuni villeggianti del fine settimana che, avendo difficoltà a conferire nell’ecocentro (la domenica è chiuso, dovrebbero tenere i rifiuti in casa e smaltirli magari il sabato successivo), preferiscono (da incivili) abbandonare la spazzatura. Sacchetti che non vengono ritirati dalla Cosir perché al di fuori della stagione estiva non è tenuta a raccogliere la spazzatura abbandonata e per di più indifferenziata. «Non è più ammissibile - spiega Piu - un comportamento del genere. A partire dai prossimi giorni scatteranno i controlli con multe salatissime. Chi trascorre il fine settimana a Costa Rei conferisca all’ecocentro. Non mi sorprenderebbe che alcuni di questi incivili non paghino neanche la Tari».

Le reazione

Una comunicazione, quella del sindaco, che ha scatenato le protesta di chi ha una villa a Costa Rei. Proteste e richieste come quella, ad esempio, di ridurre la Tari d’inverno dal momento che il servizio viene svolto in versione ridotta. Luciano Zerbi, presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei, fa fatica a placare gli animi. Da una parte comprende il messaggio del sindaco, dall’altra però non ci sta: «Intanto - sottolinea Zerbi - non è una cosa di buon senso lasciare chiuso l’ecocentro di domenica in inverno, lo si chiuda altri giorni ma non il fine settimana». Quanto agli incivili «sono più che d’accordo che vengano sanzionati. Noi come comitato stiamo chiedendo le telecamere da dieci anni, perché non sono mai state installate?». In ogni caso «gli incivili sono poche decine di famiglie, occorre perseguire questi imbecilli e non far pagare il conto alle persone oneste come invece sta accadendo». La richiesta, insomma, è quella di garantire un buon servizio tutti i mesi dell’anno (possono essere giustificate alcune riduzioni durante l’inverno «ma col buon senso») e di punire gli incivili: «Sta al sindaco trovare le soluzioni. Noi ci siamo sempre proposti per un confronto e per dei suggerimenti, non siamo mai stati ascoltati».

