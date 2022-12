Incivili dei rifiuti: raffica di multe e controlli  

Nelle strade della città si trova di tutto: non solo sacchetti della spazzatura, ma anche vecchi indumenti, bidoni danneggiati, siringhe usate e sporche. L’allarme per l’abbandono incontrollato dei rifiuti insomma non è finito. Il fenomeno, fanno sapere dal Comune, rallenta ma la presenza di troppi maleducati e incivili rende il lavoro di prevenzione e controllo da parte della Polizia Locale sempre molto complicato. E sotto accusa non ci sono soltanto i cittadini o le persone residenti in altri Comuni che utilizzano le strade di Cagliari per liberarsi della loro spazzatura: tra i sanzionati ci sono anche molti titolari di attività commerciali. E spesso sono recidivi. Sei di questi ora rischiano la chiusura per un giorno avendo già collezionato tre verbali in sei mesi.

Centro storico

Le maggiori criticità si registrano a Stampace e alla Marina. «Qui», spiega l’assessore all’Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino, «oltre al problema igienico e del decoro, c’è anche quello del passaggio sui marciapiedi. La presenza di rifiuti e bidoni, magari dimenticati, blocca e ostacola chi cammina in centro». Gli agenti della Municipale dall’estate hanno rafforzato i controlli e in questo periodo che precede le feste di Natale i servizi saranno ulteriormente potenziati. Le sanzioni aumentano e tra i maleducati ci sono anche i titolari delle attività commerciali che, spesso, non ritirano i bidoni dalla strada lasciandoli sempre esposti.

Da qui una raffica di verbali. E c’è chi ne ha già collezionato tre in nemmeno sei mesi: per questi sono in arrivo le chiusure per una giornata. Si tratta soprattutto di ristoranti o locali per la somministrazione di cibo e bevande. Oltre a queste sei ce ne sono altre a rischio perché hanno già ricevuto due sanzioni.

Le verifiche