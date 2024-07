Incivili da incastrare, in tutte le borgate piazzate le telecamere 

Duecentomila euro (somma finanziata in gran parte dal Ministero) per tenere sotto l’occhio delle telecamere l’intero territorio comunale. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, prevede il posizionamento dei dispositivi di videosorveglianza in nove punti: Marina di San Pietro (ingresso e parte centrale per un totale di dieci telecamere), parco comunale e chiesa dei santi Pietro e Paolo (quattro telecamere), ex colonia penale, piazza Santa Lucia, campo sportivo, ingresso Olia Speciosa, cimitero e teatro Sa Mandria. In totale ci saranno oltre trenta nuove telecamere.

«Negli anni scorsi – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - si sono verificati alcuni fatti incresciosi che ci hanno costretto a presentare una denuncia contro ignoti. Abbiamo posizionato decine di foto-trappole grazie al corpo di polizia locale».

Le nuove telecamere saranno operative 24 ora su 24 e potranno leggere le targhe. «L’obiettivo è anche quello – aggiunge il sindaco - di garantire il pieno rispetto delle norme di circolazione stradale da parte dei veicoli e di verificarne la regolarità con gli obblighi di assicurazione e di revisione».

Previsto inoltre l’allestimento di una sala di controllo: le immagini resteranno registrate per una settimana prima di essere sovrascritte. La ditta che si occuperà di gestire il sistema di videosorveglianza avrà anche il compito di posizionare i cartelli informativi. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA