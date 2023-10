Incivili braccati dalle telecamere 

Chi ha deciso di distruggere la targa commemorativa in piazza del Minatore a Carbonia non può dormire sonni tranquilli. Sono al vaglio delle forze di sicurezza, infatti, le immagini delle camere di videosorveglianza che hanno ripreso le persone, per lo più giovani, che hanno frequentato la piazza nei momenti in cui è avvenuto l’atto vandalico.

L’occhio elettronico

Le videocamere non sono, quindi, esclusivamente un deterrente per impaurire chi ha intenzione di compiere atti illegali ma possono essere descritte come dei veri e propri occhi della città, che vigilano anche quando tutto sembra essere inosservato. Il comandante della Polizia locale di Carbonia Andrea Usai ricorda che: «Le telecamere posizionate nel perimetro urbano della città sono 48 e sono divise in due categorie: le telecamere “di contesto” che registrano quanto accade nei luoghi più sensibili della città, piazze, uffici pubblici e altro e le telecamere “di lettura” targa posizionate nelle varie vie d’accesso della città che servono per registrare chi entra e chi esce da Carbonia». Dalla loro installazione ad oggi, le videocamere, come quelle, solo per citarne alcune, di piazza Roma o dell’anfiteatro di piazza Marmilla, piuttosto che quelle del centro intermodale o della pineta di Rosmarino son servite per individuare gli autori di diversi atti vandalici o reati: «Nell’ultimo periodo le immagini delle videocamere si sono rese utili almeno in una quindicina di occasioni. Le altre forze di polizia ci hanno chiesto di accedere alle registrazioni, come ad esempio per il caso del furto avvenuto nel tabacchino del centro intermodale». Il comandante ricorda ancora che “le videocamere sono in servizio 24 ore su 24 e che sono in qualsiasi momento consultabili». A questo tipo di strumenti vanno poi aggiunte le videocamere ambientali, utili ad individuare chi abbandona i rifiuti in luoghi non autorizzati.

I giovani

La tecnologia non è però l’unico strumento per fermare l’ondata sempre crescente di atti vandalici. Il sindaco Pietro Morittu, anzi, è convinto che: «Di fronte a continui atti di vandalismo e di noncuranza degli spazi pubblici ci dobbiamo interrogare su quelle che sono sia le modalità educative sia le forme di rispetto. Le istituzioni possono svolgere anche delle attività di controllo e repressive ma quello che fa più male è constatare l’evidente mancanza di senso di rispetto nei confronti dei propri luoghi di vita».. Il primo cittadino conclude ricordando le azioni messe in campo dall’amministrazione: «La Giunta già da tempo si sta attivando per far fronte a tutto ciò che concerne la condizione giovanile in città raccogliendo anche le istanze pervenute durante il dibattito consiliare. Al momento sono in campo misure come l’attività educativa genitoriale che proseguirà con l’attività educativa di strada».

