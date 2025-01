Incivili ancora in azione nella strada per Cannas 

Trascorrono i decenni ma certe località scelte come maxi discariche a Carbonia, così erano, e così sono rimaste. È il caso della stradina di campagna che congiunge corso Iglesias a Cannas di Sopra, alle spalle nel primo tratto dell’ex Tribunale ora sede municipale. Anni di interventi (e si è in attesa del prossimo con un fondo di diverse decine di migliaia di euro ottenuto dal Comune anni fa) hanno risolto pochissimo. Lo stradello è costellato di rifiuti su ambo i lati, ma in particolare sul lato sinistro. C’era di tutto una quindicina di anni fa quando era stato ripulito una prima volta, c’è di tutto ora. E l’abbandono di rifiuti, alcuni non agevoli da trasportare come scocche d’auto, elettrodomestici, macerie edili, arredi, avviene impunemente a pochi passi dal centro abitato. Addirittura con vista sul campanile di San Ponziano. Poco lontano, è di nuovo preso di mira dai vandali anche un altro sito, che di recente i volontari di MareVivo avevano ripulito da cima a fondo raccogliendo centinaia di sacchi di mondezza: è lo stradello di campagna che dal piazzale interno della Provincia Sud Sardegna si collega all’estremità del rione di via Fertilia. Fra i cespugli stanno rispuntando i rifiuti. Identico negli anni anche l’ammasso di pneumatici abbandonato in un piccolo avvallamento della strada fra il campo sportivo di Barbusi e il fiume Flumentepido, nonché la fila interminabile di rifiuti nella strada fa Su Strintu s’Axina e Caput Acquas.

